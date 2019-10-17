Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАССвчера в 04:38

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Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ruвчера в 07:54

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ruвчера в 09:05

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новостивчера в 08:16

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUMвчера в 09:15

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газетавчера в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известиявчера в 07:58

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАССвчера в 04:38
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в Сирии в ходе операции «Источник мира».
Известия 07:09
Экономика

Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

Издательская группа «Эксмо-АСТ» вышла на рынок учебной литературы в 2014 году, купив специализирующееся на выпуске учебников издательство «Дрофа».
РБК 08:26
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
РБК 09:34
Политика

Украинский город остался без отопления

Украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».
RT на русском 07:47
Политика

В «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину

В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.
RT на русском 08:48
Происшествия

В Воронеже пропали две школьницы

Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь найти 12-летнюю Дарью Г. и 13-летнюю Юлию С. Школьницы пропали в четверг, 17 октября.
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Политика

Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

Общественная коллегия СПЧ по жалобам на прессу сочла "небеспристрастной" и "политизированной" публикацию агентства Associated Press о председателе Центризбиркома Элле Памфиловой.
Интерфакс 08:54
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Политика

Юнкер прослезился, попрощавшись с работой в институтах ЕС

Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, прощаясь с работой в институтах Евросоюза, передает ТАСС с места событий.
ТАСС 09:35
Космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Вести.Ru 09:46
Армия и оружие

Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019».
REGNUM 03:41
Происшествия

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

«17 октября при получении от гражданина 3,5 млн руб. задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 02:49
Авто

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Новая версия Nissan X-Trail оснащается: обновленной радиаторной V-образной решёткой, новой LED оптикой с двумя уровнями, переработанным передним и задним бампером, а также новыми задними фарами.
Car.ru 16 октября в 07:17
Происшествия

Вице-губернатор Тамбовской области отправлен под домашний арест

Коммерсантъ 09:50
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 04:50
Политика

Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски

Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК.
Ведомости 09:25
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес

Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли

У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали.
Телепрограмма 02:23
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц примет участие в шоу «Холостяк»

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц поборется за сердце нового героя шоу «Холостяк» Антона Криворотова.
Телепрограмма 06:20
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали российскую подлодку со сломанным буем

Infox.ru 16 октября в 10:38
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
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