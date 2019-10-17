Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
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