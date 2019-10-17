Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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с чего всё началось

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ТАСС17 октября в 04:38

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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

REGNUM17 октября в 09:15

Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам

News.ru17 октября в 09:05

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

ТАСС17 октября в 04:38

Полные компенсации по советским вкладам снова отложат

Lenta.ru17 октября в 07:54

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Российская газета17 октября в 05:07

Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами

Новые Известия17 октября в 07:58

Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год

Актуальные Новости17 октября в 08:16
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Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС 01:20
Авто

Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»

Общественное телевидение России вчера в 09:47
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Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними

Требования Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) противоречат минским соглашениям и делают невозможным их исполнение.
Lenta.ru 16 октября в 12:23
Происшествия

Летевший в Москву лайнер сел из-за сообщения о бомбе

РБК 03:28
Авто

Новый Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

В Сети появились свежие фотографии новой модели седана Hyundai Grandeur, который обладает более привлекательным видом.
Faktom 03:44
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Lenta.ru 02:41
Общество

Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Российская газета вчера в 16:43
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения вживую

Телепрограмма 03:54
Политика

Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины

Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.
РБК вчера в 07:17
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

В Севастополе задержан директор департамента архитектуры

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Российская газета вчера в 09:10
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° вчера в 14:33
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

REGNUM 01:23
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб

Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК вчера в 21:18
Здоровье

Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру вчера в 13:45
Армия и оружие

Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
Российская газета 03:20
Политика

Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, когда предъявит бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко подозрение в преступлениях.
RT на русском 03:29
Происшествия

Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку

Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс вчера в 14:15
Здоровье

Доктор Мясников разрешил россиянам есть по три яйца в день

Мясников развеял миф о связи между потреблением яиц и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, ссылаясь на данные международного исследования сообщества диетологов.
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Происшествия

Сбежавшие Ромео и Джульетта нашлись на заброшенной даче

Предположительно, подростки жили все это время на дачах, куда перестали приезжать садоводы по окончании сезона.
Радио Комсомольская правда 17 октября в 08:16
Происшествия

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек

По информации Министерства внутренних дел, всего с начала протестов в Каталонии пострадали почти 200 сотрудников правоохранительных органов.
ТАСС 17 октября в 04:31
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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ProfiСinema.ru вчера в 22:45
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