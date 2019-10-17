Экономика
REGNUMВ Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Вступление в силу закона о полной компенсации советских вкладов в России откладывается еще на год
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Компенсация советских вкладов невозможна: советские деньги не были деньгами
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В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
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В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
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В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
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В Воронеже пропали две школьницы
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
RT на русском 05:26
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» официально перенесен
Советский спорт 06:10
Общество
Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города».
РБК 04:50
Происшествия
В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса
В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
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Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
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Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба
«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
RT на русском 06:04
Происшествия
СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
Следственный комитет раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс".
РИА Новости 04:59
Политика
Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором
"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
РИА Новости 05:40