Экономика

РидусРидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
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В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

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ЕР предложила увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Дума ТВвчера в 10:03

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финансвчера в 08:11

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В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

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URA.Ruвчера в 08:11

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РИА Новостивчера в 07:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
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12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

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