Экономика
РидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
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Политика
Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Газета.Ru 14:09
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Экономика
Первые миллионы Дарькина. Экс-губернатор Приморья принял решение
Сумма образована исходя из номинальной стоимости 200 обыкновенных акций, цена одной ценной бумаги составляет 175 тыс. руб. Это будут первые миллионы Дарькина со дня основания ПАО "Фонд ТИГР".
Konkurent.ru 08 ноября в 18:15
Общество
ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов
ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
РИА Новости 14:52
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском вчера в 09:12
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Армия и оружие
Военная полиция РФ продолжает патрулирование двух сирийских провинций
Политическая Экспертиза 09 ноября в 19:00
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Авто
Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара
Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.
Автоновости дня 02:24
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Политика
Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Южный Федеральный 12:20
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Происшествия
Историка Соколова решили уволить из СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) решил уволить доцента, историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.
Взгляд.ру 11:18
Политика
Савченко призвала Зеленского «не дать себя обмануть»
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом».
ФАН 14:53
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Британка родила самых маленьких в мире близнецов
Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
MedikForum.ru 12:23