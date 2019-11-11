Экономика
РидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:25, Вашингтон
Политика
Турция начала депортировать террористов обратно в США и Европу
Террористов начали отправлять из Турции в США и Европу с понедельника 11 ноября.
Комсомольская правда 10:02
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Общество
В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM 20:41
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service 14:00
Армия и оружие
Жуткие кадры: террористы убивают детей в крупнейшем городе Сирии
Тело ребенка доставлено в городской морг.
Rusvesna.su 22:00
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости 22:30
Общество
Полнолуние 12 ноября: этот день может изменить жизнь
Полнолуние в ноябре наступает 12 числа. Сегодня можно начать новую жизнь и, наконец-то, поставить амбициозные цели.
Московский Комсомолец 20:14
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях
Комсомольская правда 16:30
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
В Кремле не располагают информацией о том, есть ли у сирийского лидера Башара Асада недвижимость в «Москва-Сити», заявил в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:55
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело 23:01
Происшествия
В Москве полицейские задержали устроившего стрельбу гостя свадьбы
В Москве мужчина устроил стрельбу на Ленинградском шоссе. Полицейские его задержали, сообщили ТАСС в столичном главке МВД.
РБК 22:50
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс не узнали после пластики
Поклонники считают, что Лада Дэнс злоупотребляет пластикой и косметологическими процедурами.
Bimru.ru вчера в 03:38
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 15:12
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета 23:05
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Общество
ВТБ подтвердил утечку неактуальных данных клиентов
В ВТБ подчеркнули, что безопасности клиентов ничего не угрожает. Утекшие сведения не содержат данных, которые нужны для доступа ко вкладам.
Политическая Экспертиза 15:15
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru вчера в 05:11