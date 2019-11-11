Экономика

РидусРидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
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В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Life.ru12:17

ЕР предложила увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Дума ТВ10:03

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Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

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16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
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Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
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