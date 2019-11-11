Экономика
РидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
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Политика
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование на Украине
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе беседы были затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки, включая урегулирование на Украине.
Российская газета 12:22
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
РБК 08:00
Футбол
Дешам отреагировал на заявление Зидана о месте Бензема в сборной Франции: Зидан в своей роли
После матча наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан заявил, что Карим имеет свое место в сборной, заслуживает в ней играть.
ODDS.ru 12:33
Политика
Почти 70% украинцев доверяют Зеленскому
Социологи украинского Центра Разумкова провели в республике опрос о том, кому из политиков ее жители больше всего доверяют.
Радио Комсомольская правда 13:46
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Автоспорт
Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых
Motorsport.com Россия 10:42
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Транспорт
В Москве собираются расширить зону платной парковки
Эхо Москвы 09:31
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Футбол
Руководство «Арсенала» выразило доверие Эмери
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери продолжит работу с командой.
Sportbox.RU 12:39
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Вести.Ru 14:01
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
RT на русском 12:42
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Армия и оружие
Сборку серийного Су-57 показали на видео
Сборка первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) попала на видео.
Lenta.ru 09 ноября в 05:48
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Хоккей
Сборной России Кубок Карьяла не удался
Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Общество
Alibaba может установить сегодня новый рекорд продаж
Менее чем за 90 минут с момента старта распродаж объем товаров, проданных на платформах Alibaba, достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, сообщает агентство Bloomberg.
Финмаркет 01:53
Футбол
Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Чемпионат 09:47
Политика
О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17