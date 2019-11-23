Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме нашли причину дедовщины в армии

Ранее в Главной военной прокуратуре отчитались об увеличении количества случаев рукоприкладства военных командиров. За 2019 год было зарегистрировано более 100 случаев избиений военнослужащих руководством. В первую очередь это связано с неумением офицеров работать с подчиненными.
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В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

Говорит Москва02:41

В Госдуме нашли причину дедовщины в армии

Lenta.ru03:38

В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

РБК05:15

Депутат, побывавший на месте бойни в Забайкалье, назвал причину дедовщины в армии

URA.Ru05:19

Депутат Госдумы назвал причину дедовщины в армии

News.ru04:28

«Славянские ребята более тихие», в Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

Аргументы недели03:12

В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета

Pravda.Ru04:39
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Политика

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Коммерсантъ 04:55
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Футбол

Чалов может перейти в «Челси» по инициативе Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
ProstoProSport вчера в 22:59
Кино

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП с самолетом

Международный аэропорт "Львов" возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом "МАУ", сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости 05:49
Политика

«Единая Россия» даст старт избирательной кампании в Госдуму

Российская газета 01:00
Общество

Объяснена разница в старении россиянок и китаянок

Lenta.ru 04:51
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
RT на русском вчера в 17:43
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия 04:33
Игры

Nintendo выпустила рекламу Switch, в том числе для детей

3DNews 21 ноября в 14:09
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 21 ноября в 08:02
Общество

Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей

Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:54
Спорт

В WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) было рекомендовано исполкому организации признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей антидопинговому кодексу.
Наша версия 04:18
Наука

Ученые нашли главную причину остеопороза

Хайтек+ вчера в 03:29
Авто

Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми

ИА БНК вчера в 13:35
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 21 ноября в 06:14
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Шоу-бизнес

Нельзя столько жрать. Галкин рассказал о пире с Пугачёвой

Шоумен, актёр и телеведущий Максим Галкин рассказал, как прошла его пятница в компании с супругой, певицей Аллой Пугачёвой.
SM News 03:23
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой

Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Невские Новости 03:42
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости вчера в 06:49
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:38
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости 05:36
Футбол

Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — болельщик.
Спорт-Экспресс 05:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Музыка

Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы

Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
iReactor 03:42
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
News.ru вчера в 14:55
Политика

The NYT: Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы.
Эхо Москвы 04:30
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Российский военный, государственный и политический деятель, член ЛДПР, депутат Рязанской областной думы IV и V созывов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов.
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