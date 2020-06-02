Экономика

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В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
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с чего всё началось

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.
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РЕН ТВвчера в 18:19

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

Известиявчера в 17:15
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

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Семин может возглавить «Арсенал»

В следующем сезоне Юрий Семин может возглавить «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс».
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В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

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Общество

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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь

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Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
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В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

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Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов

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Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

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Ветераны конфликта на Даманском по ошибке получили выплаты к 75-летию Победы

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Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

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