Экономика
ИзвестияВ Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
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с чего всё началось
В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.Известиявчера в 17:15
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Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на проходящие в США массовые акции протеста, начавшиеся после того, как в Миннеаполисе, штат Миннесота, погиб афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицией.
РБК 01:40
Футбол
Семин может возглавить «Арсенал»
В следующем сезоне Юрий Семин может возглавить «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 06:40
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
Котяков: Выплаты уже получили 345 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет
Выплату на детей от 3 до 7 лет уже получили 345 тысяч семей на сумму почти 3 миллиарда рублей.
РЕН ТВ 05:16
Общество
В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей
"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
Интерфакс 05:23
Футбол
«Ростов» согласовал трансфер футболиста «Авангарда»
Источник сообщает, что "Ростов" договорился с курским "Авангардом" о трансфере правого защитника Константина Ковалева.
Soccer.ru 06:31
Культура
Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь
Организаторы сообщили, что вероятнее всего фестиваль будет проходить в декабре этого года - картины можно будет увидеть с 16 по 22 число последнего месяца 2020 года.
Online47.ru 08:42
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Гаджеты
AMD Ryzen 9 4900H оказался производительнее Intel Core i9-9980HK и i9-10980HK
AMD Ryzen 9 4900H работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,4 ГГц; базовая частота Intel Core i9-9980HK составляет 2,4 ГГц, при автоматическом разгоне она поднимается до 5 ГГц; свежий флагман Core i9-10980HK поколения Comet Lake работает в диапазоне 2,4–5,3 ГГц.
3DNews 09:30
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Футбол
Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов
По информации источника, руководство «Оренбурга» предложило игрокам изменить условия контрактов и понизить заработную плату на 30 процентов, однако футболисты не готовы идти на уступки.
Матч ТВ 06:44
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Хоккей
Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»
Матч ТВ 07:43
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Общество
Ветераны конфликта на Даманском по ошибке получили выплаты к 75-летию Победы
В Амурской области ветеранам боевых действий на острове Даманский в 1969 году сказали вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 10:18
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно делать при резких скачках артериального давления.
Live24 09:31
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18