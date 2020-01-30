Политика

РБКРБКВ Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

Соединенные Штаты напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят новые санкции. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
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В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новостивчера в 16:34

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В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

РБКвчера в 19:14

В России сравнили США с беззубым псом

Lenta.ruвчера в 21:43

США «оскалились беззубым ртом» на Россию. В Госдуме прокомментировали новые санкции

Телеканал 360°вчера в 19:38

В Госдуме сравнили вводящие санкции США с беззубым псом

Известия01:13

Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Московский Комсомолецвчера в 17:58

В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

РИА Новостивчера в 16:34

В Крыму оценили санкции США: «напоминают злопамятного беззубого пса»

РЕН ТВвчера в 16:31
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily вчера в 01:46
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Политика

Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии

Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о провалах в памяти матери из-за алкоголизма

Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной рассказала об алкоголизме матери.
Народные новости 02:33
Политика

Канада ввела новые санкции против России

В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против России расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Взгляд.ру вчера в 17:30
Футбол

Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Вести.Ru вчера в 13:00
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Происшествия

Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ

У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Газета.Ru вчера в 13:14
Армия и оружие

МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
РИА Новости 02:03
Общество

В Саратове появится современный аквапарк

В текущем году в Саратове появится новый аквапарк.
АиФ Саратов 02:53
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Газета.Ru 01:37
Происшествия

Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области

RT на русском 28 января в 15:12
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
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В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
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Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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Выпущены восьмиядерные настольные процессоры Zhaoxin для энтузиастов

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MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
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Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
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Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
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