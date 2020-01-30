Политика
РБКВ Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции
Соединенные Штаты напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят новые санкции. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.РИА Новостивчера в 16:34
Подробнее о событии
Показать все источники
США «оскалились беззубым ртом» на Россию. В Госдуме прокомментировали новые санкции
Телеканал 360°вчера в 19:38
Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США
Московский Комсомолецвчера в 17:58
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии
Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о провалах в памяти матери из-за алкоголизма
Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной рассказала об алкоголизме матери.
Политика
Канада ввела новые санкции против России
В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против России расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Происшествия
Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ
У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Общество
В Саратове появится современный аквапарк
В текущем году в Саратове появится новый аквапарк.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Происшествия
Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Гаджеты
Выпущены восьмиядерные настольные процессоры Zhaoxin для энтузиастов
Китайский производитель Zhaoxin недавно выпустил новые восьмиядерные процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A.
Гаджеты
MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro
Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Футбол
Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Авто
Новый кроссовер Genesis GV80 получил два турбомотора
Премиальный внедорожник Genesis GV80 дебютировал в США с двумя бензиновыми турбодвигателями.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Политика
Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.