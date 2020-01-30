США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

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Соединенные Штаты напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят новые санкции. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

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