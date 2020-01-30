Политика

РБКРБКВ Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

Соединенные Штаты напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят новые санкции. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
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В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новостивчера в 16:34

Подробнее о событии

В Госдуме сравнили вводящие санкции США с беззубым псом

Известия01:13

Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Московский Комсомолецвчера в 17:58

США «оскалились беззубым ртом» на Россию. В Госдуме прокомментировали новые санкции

Телеканал 360°вчера в 19:38

В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

РБКвчера в 19:14

В России сравнили США с беззубым псом

Lenta.ruвчера в 21:43

В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

РИА Новостивчера в 16:34

В Крыму оценили санкции США: «напоминают злопамятного беззубого пса»

РЕН ТВвчера в 16:31
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
РИА Новости вчера в 18:36
Фигурное катание

Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Дни24 вчера в 02:15
Политика

Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Lenta.ru 01:22
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 28 января в 10:51
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Футбол

Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»

Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с "Лацио" (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.
Soccer.ru вчера в 10:29
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM вчера в 10:49
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Гаджеты

Apple может выпустить iPhone с необычным Touch ID

По слухам, на сентябрьской презентации 2021 года Apple выпустит айфоны одновременно с Touch ID и Face ID.
The GEEK вчера в 14:19
Кино

Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

Дилетант вчера в 09:42
Происшествия

Подмосковного полицейского заподозрили в закладке наркотиков

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, полицейский работал на железнодорожной станции Москва – Белорусская.
Говорит Москва 01:13
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после своего «исчезновения»

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее "исчезновением", нашлась.
РИА Новости 28 января в 23:05
Происшествия

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 14:34
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:00
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:44
Авто

Новый Nissan Qashqai покажут осенью

Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Автомобили.ру вчера в 05:14
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 28 января в 14:08
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс 28 января в 12:31
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Аргументы недели 28 января в 10:57
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru вчера в 06:17
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