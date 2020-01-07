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Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения. "Это просто хамство по отношению к людям", - отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

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