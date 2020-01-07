Общество
Газета.RuВ Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения. "Это просто хамство по отношению к людям", - отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
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Экономика
В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане
Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Политика
Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Политика
Американские прокуроры потребовали лишения свободы для Флинна
Федеральная прокуратура США рекомендовала осудить Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности, к шести месяцам лишения свободы, сообщила во вторник The New York Times.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Армия и оружие
ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ
Не исключено, что эти самолеты могут быть задействованы в случае военного конфликта между США и Ираном.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Спорт
Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде-2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских помещений» после нападения 31 декабря на посольство США в Багдаде.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.