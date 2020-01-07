Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения. "Это просто хамство по отношению к людям", - отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46

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Жириновский объяснил, почему назвал россиян «холопами и крепостными»

URA.Ru17:10

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Lenta.ru08:33

В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

Москва 2409:34

Владимир Жириновский назвал эпизод с раздачей денег на Красной площади «вырванным из контекста»

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Эксперты по этикету объяснили, почему Жириновский поступил безнравственно, раздавая деньги

Вечерняя Москва09:03

В Госдуме оценили слова Жириновского о «крепостных и холопах»

РИА Новости17:47

Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет

Национальная служба новостей03:58
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Американские прокуроры потребовали лишения свободы для Флинна

Федеральная прокуратура США рекомендовала осудить Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности, к шести месяцам лишения свободы, сообщила во вторник The New York Times.
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Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

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Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
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Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

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Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Известия 17:25
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
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Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду

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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских помещений» после нападения 31 декабря на посольство США в Багдаде.
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Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
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В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
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Обнаружено 13 блуждающих черных дыр

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События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
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Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
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Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
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Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
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