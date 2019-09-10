Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.

Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

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