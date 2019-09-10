Политика
Газета.RuВ Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.
— Ефим Фикс, украинский политикРЕН ТВ 09:30
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Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
Apple представила собственный игровой сервис Arcade
Американская корпорация Apple представила собственный сервис Arcade, который содержит более 100 игр.
ТК Звезда 14:11
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Авто
Появились фото оригинального Morris Mini с пробегом в 430 км
В Сети выставлены фото оригинальной модели Morris Mini 1967 года выпуска с пробегом в 430 километров.
Picsnews.net 06:08
Политика
100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко
Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 11:17
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Шоу-бизнес
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета 14:00
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service вчера в 08:46
Шоу-бизнес
СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом
Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Наука
Ученые восстановили последний день эпохи динозавров
Американские учёные восстановили детали катастрофы, которая погубила динозавров.
МедиаПоток 13:42
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43