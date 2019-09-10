Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

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