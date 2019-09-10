Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Читать в источнике
Комментировать223

Подробнее о событии

Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине

РИА Новости06:19

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

РБК06:20

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Интерфакс06:36

В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке

Lenta.ru11:30

Сенцов заявил, что приедет в Крым «на танках»

Московский Комсомолец06:21

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Коммерсантъ07:38

«Только на танках»: Сенцов о возвращении в Крым

Дождь08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

Lenta.ru 11:50
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Гаджеты

Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой

Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.
Lenta.ru 14:16
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Армия и оружие

В России создадут двигатель нового поколения

В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Футбол

Сердар Азмун: «Рад, что удалось забить гол»

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун высказался о победе над Гонконгом (2:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Sportbox.RU 11:12
Политика

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Гаджеты

Apple представила новый игровой сервис

РИА Новости 13:16
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Гаджеты

Apple представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5

Американская компания Apple ("Эппл") впускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Об этом объявлено во вторник на презентации новинок компании, которая проходит в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park ("Эппл парк") в Купертино (штат Калифорния).
ТАСС 14:11
Экономика

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Общество

В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Политика

CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона

Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Экономика

Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ

Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»

Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Авто

Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ

Первое изображение автомобиля, который со сменой поколений впервые перейдет на электротягу, опубликовало издание Autocar.
Автоновости дня 08:43
Игры

Ubisoft рассказала о сентябрьском обновлении Assassin’s Creed Odyssey

Городской портал Новый Нижний 03:20
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.
Вести.Ru 08:55
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика

Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы

Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век вчера в 15:02
Политика

Супруга Виктора Бута рассказала, когда состоится их первое свидание

Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе

Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное