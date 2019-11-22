Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия») назвал неэтичной услугу сети аптек, согласно которой лекарства продаются в кредит. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

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