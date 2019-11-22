Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваВ Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия») назвал неэтичной услугу сети аптек, согласно которой лекарства продаются в кредит. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
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с чего всё началось

В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».
Национальная служба новостей22 ноября в 06:00

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В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Национальная служба новостей22 ноября в 06:00

В Госдуме посчитали слишком высокой ставку 23% за кредиты в аптеках

Известия22 ноября в 06:52

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Агентство Москва22 ноября в 06:53

Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой

Телеканал 360°22 ноября в 09:06

В Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

РЕН ТВ22 ноября в 08:21

В Совфеде не поддержали решение продавать лекарства в кредит

Москва 2422 ноября в 09:10

В Госдуме прокомментировали идею продажи лекарств в кредит

RuNews24.ru22 ноября в 10:48
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