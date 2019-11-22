Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал новую услугу одной из сети аптек по продаже лекарств в кредит под 23% годовых.
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с чего всё началось

В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».
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Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой

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В Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

РЕН ТВ22 ноября в 08:21

В Госдуме посчитали слишком высокой ставку 23% за кредиты в аптеках

Известия22 ноября в 06:52

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Москва 2422 ноября в 07:51

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Агентство Москва22 ноября в 06:53

Кредиты на лекарства неэффективны — Менделевич

Дума ТВ22 ноября в 08:07

В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Национальная служба новостей22 ноября в 06:00
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