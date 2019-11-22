Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».

с чего всё началось

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал новую услугу одной из сети аптек по продаже лекарств в кредит под 23% годовых.

В Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

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