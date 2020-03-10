Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павле Крашенинников. Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.
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Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Российская газета12:27

Крашенинников пояснил поправку о президентских сроках

Газета.Ru14:35

Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам

RT на русском13:05

В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой

РБК12:58

В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

РИА Новости13:40

Павел Крашенинников пояснил, что ограничения по срокам пребывания президента на посту сохранятся в Конституции

Эхо Москвы12:03

Отмену ограничений президентских сроков для Путина назвали переходной нормой

Lenta.ru11:55
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Политика

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 14:20
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ 09:22
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Энергетика

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
РБК 11:22
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Sport.ru 06:15
Общество

Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
RT на русском 15:02
Футбол

Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»

Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Вести.Ru 07:01
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews 11:29
Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 14:42
Культура

Чаку Норрису исполнилось 80 лет

10 марта 2020 года американский актер Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей.
Московский Комсомолец 08:14
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Газета.Ru 14:26
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Армия и оружие

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
РИА Новости 15:00
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
Общество

В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.
Gorod48 12:09
Общество

ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика

Путин выступил против продления срока для действующего президента

Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.
Интерфакс 08:48
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

ФАН 14:59
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:03
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сегодня корректируется цена на нефть Brent пошел вверх на 7% — почти до 36 долларов за баррель.
Первый канал 00:16
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