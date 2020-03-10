Политика
РИА НовостиВ Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павле Крашенинников. Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.
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Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Общество
Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте
Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
Футбол
Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»
Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Культура
Чаку Норрису исполнилось 80 лет
10 марта 2020 года американский актер Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Общество
В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин
Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Политика
Путин выступил против продления срока для действующего президента
Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сегодня корректируется цена на нефть Brent пошел вверх на 7% — почти до 36 долларов за баррель.