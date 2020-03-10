Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.

В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

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