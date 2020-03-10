Политика
РИА НовостиВ Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.
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Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале назвал Владимира Жириновского, который предложил провести досрочные выборы в Госдуму, тонким стратегом.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
Здоровье
В Боливии подтвердились первые случаи коронавируса
Два первых случая заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Боливии подтвердили власти республики, 10 марта сообщает газета El Deber со ссылкой на главу минздрва страны Анибала Круса.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Футбол
Иличич: «„Аталанта“ стремится побеждать каждого соперника»
Форвард "Аталанты" Йосип Иличич после победы над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что "Аталанта" давно перестала быть явным аутсайдером.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Политика
Шнуров посвятил Путину стихотворение
04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Президент России Владимир Путин оценил положение страны на фоне ситуации с ценами на нефть и курсом рубля.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.