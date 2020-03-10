Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Ранее член нижней палаты парламента Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, позволяющую Владимиру Путину участвовать в выборах в 2024 году.
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Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Российская газета12:27

Крашенинников пояснил поправку о президентских сроках

Газета.Ru14:35

Крашенинников разъяснил поправку по президентским срокам

RT на русском13:05

В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой

РБК12:58

В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой

РИА Новости13:40

Павел Крашенинников пояснил, что ограничения по срокам пребывания президента на посту сохранятся в Конституции

Эхо Москвы12:03

Отмену ограничений президентских сроков для Путина назвали переходной нормой

Lenta.ru11:55
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Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале назвал Владимира Жириновского, который предложил провести досрочные выборы в Госдуму, тонким стратегом.
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В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 20:37
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Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
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Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
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Два первых случая заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Боливии подтвердили власти республики, 10 марта сообщает газета El Deber со ссылкой на главу минздрва страны Анибала Круса.
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Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru 06:49
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Finam.Ru вчера в 11:42
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М

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Иличич: «„Аталанта“ стремится побеждать каждого соперника»

Форвард "Аталанты" Йосип Иличич после победы над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что "Аталанта" давно перестала быть явным аутсайдером.
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В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Экспресс газета 08 марта в 13:16
Политика

Шнуров посвятил Путину стихотворение

04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
Tochka Zрения 21:40
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Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте

Российская газета 00:53
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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Новым ведущим ток-шоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

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Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136

Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.
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Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Президент России Владимир Путин оценил положение страны на фоне ситуации с ценами на нефть и курсом рубля.
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

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