Политика
Газета.RuВ Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".
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О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
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Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
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Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.