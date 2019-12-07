Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".

В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым

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