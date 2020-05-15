Экономика
РИА НовостиВ Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.
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с чего всё началось
Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.Парламентская газетавчера в 17:00
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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой
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РИА Новости 13 мая в 17:34
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Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец 11:24
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"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
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Скончалась актриса Алла Мещерякова
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Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
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Vprognoze.ru вчера в 11:38
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Заслуженный врач России и член Совфеда Владимир Круглый в эфире телеканала «Звезда» рассказал об исследовании эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, проведенном на выборке 3 000 пациентов, перенесших ковид.
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Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии
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Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41