Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.

с чего всё началось

Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.

Общество За сутки в России коронавирусом заразились 9974 человека За прошедшие сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 9974 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Происшествия Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити". 106

Транспорт Мэрия планирует частично разрешить каршеринг в Москве Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают снятие запрета на аренду автомобилей в каршеринговых сервисах при условии, что автомобиль будет взят минимум на пять дней. 64

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 408

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 733

Происшествия На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу. 3

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 57

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 8

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 7