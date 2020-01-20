Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

с чего всё началось

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Политика Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.

Армия и оружие Источник сообщил о завершении испытаний беспилотника «Альтиус» Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Политика Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Происшествия В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.

Экономика Центральный рынок в Москве сменил владельца Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».

Авто Ставка раздора: высокий сбор тянет автопром в утиль Утиль в кубе С нового года в России начали действовать новые ставки утилизационного сбора, которые юридические лица обязаны уплачивать при ввозе новых автомобилей в страну.

Здоровье Распространение кори в Якутске удалось затормозить Распространению инфекции способствовал тот факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Технологии В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины» В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.

Общество Новое сахалинское министерство возглавит Дмитрий Лисневский На заседании совета по инвестиционной деятельности 20 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил срок регистрации нового регионального министерства, которое будет заниматься инвестиционной деятельностью в регионе.

Общество Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.

Общество В центре Москвы проходит антифашистское шествие В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Общество «Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.