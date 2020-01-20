Общество

РБКРБКВ Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: оформление материнского капитала на первенца может начаться весной 2020 года

ТАССвчера в 22:04

«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

Газета.Ruвчера в 17:12

Россияне смогут получить материнский капитал на первенца уже весной

РЕН ТВвчера в 20:48

Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Телеканал 360°вчера в 19:39

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Lenta.ruвчера в 17:57

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

РБКвчера в 20:08

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известиявчера в 17:52
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