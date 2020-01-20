Общество
Neva.TodayМатеринский капитал на первого ребенка выдадут уже весной
Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года. Таким образов начнётся исполнение поручений президента России Владимира Путина по реализации программ нацпроектов. Как пишут "Известия", тогда же, весной.
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с чего всё началось
Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Известия16:01
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