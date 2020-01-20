Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.

В Госдуме заявили, что документ с поправками президента РФ Владимира Путина в Конституцию депутаты могут принять до конца февраля. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен на рассмотрение нижней палаты в понедельник, 20 января.

В Госдуме назвали сроки принятия поправок в Конституцию

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Политика The Guardian назвала имя нового лидера ИГ Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

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