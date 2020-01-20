Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме назвали сроки принятия поправок в Конституцию

В Госдуме заявили, что документ с поправками президента РФ Владимира Путина в Конституцию депутаты могут принять до конца февраля. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен на рассмотрение нижней палаты в понедельник, 20 января.
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Павел Крашенинников
Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТАСС 09:45

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В Госдуме назвали сроки принятия поправок в Конституцию

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