Политика
ИзвестияВ Госдуме назвали сроки принятия поправок в Конституцию
В Госдуме заявили, что документ с поправками президента РФ Владимира Путина в Конституцию депутаты могут принять до конца февраля. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен на рассмотрение нижней палаты в понедельник, 20 января.
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Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТАСС 09:45
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Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
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В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
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The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
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Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
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На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
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Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
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«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
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Армия и оружие
«Воевал в „Славянской бригаде“ и был агентом ФСБ»: СБУ задержала военного ВСУ
По версии следствия, мужчина проходил военную службу в составе «Республиканской гвардии» и «Славянской бригады» Народной милиции Донецкой Народной Республики, где и оказался завербован сотрудниками спецслужб России.
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Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
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