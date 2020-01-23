Политика
ИзвестияВ Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, подписание «дорожных карт» по интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.
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с чего всё началось
Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.РИА Новостивчера в 19:12
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