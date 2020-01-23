Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, подписание «дорожных карт» по интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.
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с чего всё началось

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
РИА Новостивчера в 19:12

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В Думе рассказали об общей с Белоруссией валюте

Национальная служба новостей01:44

Названы примерные сроки введения единой валюты России и Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 22:25

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 19:12

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Известиявчера в 21:08

В Госдуме рассказали, когда может быть введена единая для России и Белоруссии валюта

Life.ruвчера в 20:19

В Госдуме назвали возможные сроки запуска единой валюты РФ и Белоруссии

Красная веснавчера в 19:38

В Госдуме обозначили сроки появления общей валюты РФ и Белоруссии

РЕН ТВвчера в 21:26
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Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

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Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
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Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ

Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
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Общество

Малышева рассказала о защите от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
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Украинский моряк рассказал о «похищенных» с кораблей унитазах

Унитазы с задержанных в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины никто не снимал, о них было «неправильно доложено».
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
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Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
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«Новатэк» планирует запустить четвертую линию «Ямал СПГ» в I полугодии

"Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.
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В Калининградской области закрыли производство поддельных сигарет

В Калининградской области полицейские ликвидировали крупное производство поддельной табачной продукции.
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В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
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Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
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Виктор Водолацкий
Депутат
Депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI, VII созывов. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Казачий генерал, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» с 2000 по 2013 год.
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