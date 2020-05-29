Путешествия
РБКВ Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».
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с чего всё началось
Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.Парламентская газетавчера в 17:00
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
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В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
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В Минтруде предложили увеличить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей, а также выделить индивидуальным предпринимателям, закрывшим бизнес из-за пандемии коронавируса, по 12 130 рублей, а также продлить выплаты пособий на три месяца.
VSE42.RU 27 мая в 22:33
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Масштабное обновление операционной системы Windows 10 выпустила компания Microsoft.
РЕН ТВ вчера в 08:22
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Космос
Кораблю Илона Маска Starship выдали лицензию на испытательные полеты
Аргументы недели 03:48
Политика
АНБ обвинило российских хакеров в атаках на Ex-Im Bank
28 мая 2020 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило группу хакеров Sandworm Team в атаках на «Экспортно-Импортный Банк» (Ex-Im Bank).
Саминвестор 02:21
Происшествия
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Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
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Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Общество
Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня
По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
Здоровье
Врач Зайцев назвал людей, которым противопоказано ношение масок
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, кому не рекомендуется регулярное ношение масок, передает ТАСС.
Shraibikus News 03:36
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Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
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ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 26 мая в 03:07
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В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
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