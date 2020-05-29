Путешествия

РБКРБКВ Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».
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с чего всё началось

Михаил Дегтярев: Кризис заставил посмотреть внутрь России

Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
Парламентская газетавчера в 17:00

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В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей

РИА Новостивчера в 20:53

В Госдуме называли дату открытия пляжей в России

Lenta.ru03:02

Дегтярёв призвал поощрять туроператоров, работающих на внутреннем рынке

Парламентская газета03:43

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

РБК02:38

В Госдуме назвали сроки начала пляжного сезона в России

URA.Ruвчера в 21:55

Депутат Госдумы рассказал, когда в России могут открыть пляжи

Life.ruвчера в 21:03

В Госдуме назвали вероятный срок открытия пляжей в России

Известия03:45
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Общество

В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:37
Общество

За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса

8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
174
Общество

За сутки в России от коронавируса вылечились 8264 человека

В России за сутки после коронавируса выписаны 8264 человека, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:40
Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
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Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
1,4K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Наука

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Замана 01:21
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Общество

Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян

В Минтруде предложили увеличить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей, а также выделить индивидуальным предпринимателям, закрывшим бизнес из-за пандемии коронавируса, по 12 130 рублей, а также продлить выплаты пособий на три месяца.
VSE42.RU 27 мая в 22:33
3,2K
Технологии

Microsoft разработала масштабное обновление для Windows 10

Масштабное обновление операционной системы Windows 10 выпустила компания Microsoft.
РЕН ТВ вчера в 08:22
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
4,4K
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
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Космос

Кораблю Илона Маска Starship выдали лицензию на испытательные полеты

Аргументы недели 03:48
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Политика

АНБ обвинило российских хакеров в атаках на Ex-Im Bank

28 мая 2020 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило группу хакеров Sandworm Team в атаках на «Экспортно-Импортный Банк» (Ex-Im Bank).
Саминвестор 02:21
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
227
Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
18
Общество

Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
44
Общество

Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
14
Здоровье

Врач Зайцев назвал людей, которым противопоказано ношение масок

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, кому не рекомендуется регулярное ношение масок, передает ТАСС.
Shraibikus News 03:36
60
Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
13
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Армия и оружие

Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
Lenta.ru 03:23
Общество

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
6
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
237
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
568
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
3
Авто

Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 26 мая в 03:07
19
Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
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Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.
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