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Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей. Об этом российский лидер объявил в своем обращении к нации.
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с чего всё началось

Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров по налогу с процентов от вкладов

Дождь12:40

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Газета.Ru05:23

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Телеканал 360°вчера в 19:27

Депутаты Госдумы предложили льготы для пенсионеров по налогу на проценты

Московский Комсомолец01:04

В Госдуме предложили предоставить льготы пенсионерам-миллионерам

URA.Ruвчера в 20:55

В Госдуме предложили способы, как сократить налог на проценты для пенсионеров

Комсомольская правда03:15

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Известиявчера в 18:45
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.
EastRussia 19:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
RT на русском 20:36
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС 20:42
Культура

Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»

В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Inc-news.ru 14:21
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate Xs оказался убыточным для производителя

Megaobzor.com 15:57
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции

Власти Санкт-Петербурга ввели в городе режим самоизоляции.
Москва 24 15:33
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красноярске

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке в одном из районов Красноярска.
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Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI вчера в 08:05
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Участница шоу «Дом-2» вернулась в Челябинск из Италии

В Челябинске фанаты участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Ковалевой забили тревогу.
Первый областной 08:31
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Энергетика

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — до $16,2 за баррель.
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Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
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«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:23
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Большой шаг назад: критики встретили ремейк Resident Evil 3 с недопониманием

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Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам

Экс-футболист "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
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Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»

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В легких мышей найдена новая группа иммунных клеток

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В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
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В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
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Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
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Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
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