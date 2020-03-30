Коронавирус
Национальная служба новостейВ Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей. Об этом российский лидер объявил в своем обращении к нации.
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с чего всё началось
Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.Известиявчера в 17:01
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В Госдуме предложили способы, как сократить налог на проценты для пенсионеров
Комсомольская правда03:15
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