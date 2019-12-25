Политика
Газета.RuВ Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея". Свою позицию он объяснил тем, что ситуации во взаимоотношениях между странами совершенно разные.
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с чего всё началось
О целесообразности переговоров с РФ по урегулированию проблем Абхазии и Южной Осетии в «нормандском формате» вместо нынешних «женевского» и «пражского» Саломе Зурабишвили высказалась в интервью «Общественному вещателю Грузии».Коммерсантъ05:53
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Эксперт оценил предложение перейти Грузии на «нормандский формат»: не поможет
Московский Комсомолец13:31
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Политика
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Политика
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Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
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Политика
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Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
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