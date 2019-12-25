Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея". Свою позицию он объяснил тем, что ситуации во взаимоотношениях между странами совершенно разные.
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О целесообразности переговоров с РФ по урегулированию проблем Абхазии и Южной Осетии в «нормандском формате» вместо нынешних «женевского» и «пражского» Саломе Зурабишвили высказалась в интервью «Общественному вещателю Грузии
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