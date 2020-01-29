Экономика
REGNUMПлохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.Твой Иркутск28 января в 21:34
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Поживший «на макарошках» депутат разнес идею Минтруда о снижении прожиточного минимума
Народные новости29 января в 07:04
«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
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Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Авто
В Volkswagen надеются побить рекорд Mercedes F1
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Кино
Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе
Шоу-бизнес
«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
Политика
Хафтар провел переговоры с эмиссаром ООН в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар провел в субботу переговоры со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Общество
Петербург стал столицей «Тотального диктанта» в 2020 году
Санкт-Петербург был объявлен столицей «Тотального диктанта» в 2020 году. Зимний дворец могут сделать главной площадкой мероприятия.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Политика
В России назвали коронавирус биологическим оружием
По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.
Политика
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса
Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
Футбол
«Рубин» хочет подписать полузащитника «Ольборга»
Согласно информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведет переговоры о продаже игрока.
Политика
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
Финансы
Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Армия и оружие
В России вспоминают победу в Сталинградской битве
Согласно Федеральному закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году отмечается ежегодно 2 февраля как День воинской славы России.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Происшествия
Вернувшуюся из Китая жительницу Ленобласти проверяют на коронавирус
Жительницу примыкающего к Петербургу города Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) проверяют на возможное наличие коронавируса.