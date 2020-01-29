Экономика

REGNUMREGNUMПлохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

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Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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Вернувшуюся из Китая жительницу Ленобласти проверяют на коронавирус

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