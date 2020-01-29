с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Политика Хафтар провел переговоры с эмиссаром ООН в Ливии Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар провел в субботу переговоры со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».

Политика В России назвали коронавирус биологическим оружием По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.

Политика В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.

Финансы Рубль поднимается к евро в начале торгов В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.

Армия и оружие В России вспоминают победу в Сталинградской битве Согласно Федеральному закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году отмечается ежегодно 2 февраля как День воинской славы России.