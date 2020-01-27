Общество
Lenta.ruРоссиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
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Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Культура
Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран
Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Технологии
Huawei готовит акцию со скидками 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Политика
Трамп представил эмблему Космических сил США
Шоу-бизнес
Стеша Маликова станцевала «Калинку» в платье для беременных
Звездная семья отмечает день рождения двухлетнего Марка. Стеша Маликова по праву может претендовать на звание «Сестра года».
Хоккей
«Ак Барс» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина
Здоровье
Ученые рассказали, кому необходимо регулярно пить кофе
Ученые уже давно пришли к мнению, что кофе полезно. Теперь они рассказали, кому этот ароматный напиток принесет больше пользы.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Политика
Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
Футбол
Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»
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«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Игры
CD Projekt RED о Cyberpunk 2077: «Оптимизацией всегда занимаются на последнем этапе разработки. Мы хотим сделать игру максимально безупречной»
Во время создания игры многие вещи не оптимизируют – потому что их постоянно изменяют и дорабатывают.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.