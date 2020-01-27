Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Автодилеры предложили наказывать россиян за скрутку пробега

VSE42.RU21:06

«Известия»: в феврале в Госдуме могут обсудить наказание за скрученный пробег автомобилей

ТАСС20:37

В России за скручивание пробега хотят штрафовать на миллион рублей

Журнал Авто.ру24 января в 07:15

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

Lenta.ru19:06

В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом

Известия18:00

Штраф за самоскрутку. Водителей-обманщиков будут наказывать за фальшивый пробег

Телеканал 360°16:49

В РФ предложили штрафовать на 1 млн рублей за скручивание пробега у машин. Госдума готова это обсуждать

URA.Ru19:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Авто

Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos

Актуальные Новости 12:50
Баскетбол

Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Газета.Ru 15:59
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус вчера в 11:33
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

RT на русском 14:59
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru 10:42
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском 13:07
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран

Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
UfaTime.ru 06:41
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

Экспресс газета вчера в 02:04
Технологии

Huawei готовит акцию со скидками 15 тысяч рублей на свои смартфоны

Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
ToDay News Ufa 10:35
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Актуальные Новости 24 января в 08:18
Хоккей

Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили

Газета.Ru 24 января в 14:37
Политика

Трамп представил эмблему Космических сил США

ТАСС 24 января в 18:40
Шоу-бизнес

Стеша Маликова станцевала «Калинку» в платье для беременных

Звездная семья отмечает день рождения двухлетнего Марка. Стеша Маликова по праву может претендовать на звание «Сестра года».
7Дней.ру 24 января в 05:00
Хоккей

«Ак Барс» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина

Татар-информ вчера в 12:36
Здоровье

Ученые рассказали, кому необходимо регулярно пить кофе

Ученые уже давно пришли к мнению, что кофе полезно. Теперь они рассказали, кому этот ароматный напиток принесет больше пользы.
ToDay News Ufa 13:54
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости 21:19
Политика

Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
РБК 13:53
Общество

Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Российская газета 20:34
Здоровье

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился

Москва 24 вчера в 11:52
Футбол

Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Евро-футбол.ру 16:05
Футбол

«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

Спорт-Экспресс 13:01
Игры

CD Projekt RED о Cyberpunk 2077: «Оптимизацией всегда занимаются на последнем этапе разработки. Мы хотим сделать игру максимально безупречной»

Во время создания игры многие вещи не оптимизируют – потому что их постоянно изменяют и дорабатывают.
Cyber.sports.ru 01:27
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости 24 января в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное