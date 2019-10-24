В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".

В Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

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Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Единоборства Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.

Общество В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Происшествия В Татарстане поймали кошку-наркокурьера Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.