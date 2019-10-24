Политика

Байкал-DailyБайкал-DailyВ Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу

В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о сокращении рабочего дня для женщин в сёлах

Общественное телевидение России08:16

В прокуратуре заявили о невыполнении поручений Путина по охране Байкала

Известия07:31

В Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу

Байкал-Daily22 октября в 20:55

Прокуратура: поручения президента по охране Байкала практически не выполняются

ТАСС06:45

Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала

Парламентская газета07:35

В Госдуме обсудили исполнение поручений президента по сохранению Байкала

Твой Иркутск07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости 22 октября в 17:06
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика

Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год

Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Говорит Москва 08:31
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Хоккей

Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России

Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Армия и оружие

Курдские войска отошли на 32 км от границы Сирии с Турцией

Официальный представитель арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали подтвердил, что бойцы отошли на 32 километра от сирийско-турецкой границы.
Взгляд.ру 07:53
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Армия и оружие

США решили направить танки в нефтеносные районы Сирии

Взгляд.ру 08:26
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Единоборства

Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом

Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Политика

Осужденный в Китае уйгурский активист стал лауреатом премии Сахарова

Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова "За свободу мысли" уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщили в пресс-службе Европарламента, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:51
Происшествия

Пулково попало под операцию ГИБДД «Такси» и «Автобус»

Мойка78 09:22
Авто

Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway

Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.
Автостат вчера в 07:49
Происшествия

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Вести.Ru 07:50
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Байкал
Озеро в России
Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное