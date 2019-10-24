Политика
Байкал-DailyВ Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу
В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".
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Госдума приняла закон о сокращении рабочего дня для женщин в сёлах
Общественное телевидение России08:16
Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала
Парламентская газета07:35
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