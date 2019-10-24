Политика
Байкал-DailyВ Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу
В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала
Парламентская газета07:35
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Политика
Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Единоборства
Макгрегор вернется в UFC 18 января
Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал дату проведения следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Коммерсантъ 07:02
Происшествия
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ на юге Москвы из-за возгорания
Вести Подмосковья 07:46
Общество
Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании
Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Общество
Суд заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова
«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.
Коммерсантъ 07:34
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Политика
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Sochinews вчера в 02:31
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Спорт
В США принят Закон Родченкова о борьбе с допингом
Палата представителей конгресса США приняла закон, который призывает применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
Чемпионат вчера в 02:24
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие
ВВС США получили первый боевой лазер на базе багги MRZR
Военное обозрение 07:30
Шоу-бизнес
Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей
На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Bimru.ru 05:43
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
REGNUM 07:20