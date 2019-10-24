Политика
ФАНСохранение Байкала обсудили в Государственной Думе. ФАН-ТВ
В Госдуме сегодня прошли парламентские слушания, посвященные выполнению поручений президента России «по сохранению озера Байкал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Природоохранная прокуратура: поручения президента по охране Байкала практически не выполняются
Общественное телевидение России10:11
Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала
Парламентская газета07:35
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Экономика
В России предложили усовершенствовать рейтинг Doing Business
Министерство экономического развития подготовило предложения по совершенствованию методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, сообщил 24 октября исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.
REGNUM 08:38
Гаджеты
HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.
IT-World вчера в 10:05
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
ФСБ рассекретила документы о финских лагерях смерти в СССР
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о шести финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.
Известия 06:40
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org 11:38
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Космос
Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Происшествия
В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика
В Карелии следователи возбудили уголовное дело после нападения хищника на дрессировщика во время циркового представления.
Вести.Ru 11:41
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Лолита назвала неверного мужа кровососом
Поклонники отмечают, что расставание с пятым супругом Лолите пошло на пользу.
Комсомольская правда 10:40