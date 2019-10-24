Политика

Байкал-DailyБайкал-DailyВ Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу

В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".
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Госдума приняла закон о сокращении рабочего дня для женщин в сёлах

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Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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