Политика
Байкал-DailyВ Госдуме обсудят неэффективные поручения по Байкалу
В четверг в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые Байкалу Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт парламентские слушания на тему "О ходе реализации поручений президента по сохранению озера Байкал".
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Госдума приняла закон о сокращении рабочего дня для женщин в сёлах
Общественное телевидение России08:16
Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала
Парламентская газета07:35
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"Вдруг из квартиры номер 47 выскочили 4 мужчины, среди них наблюдались лица неславянской внешности и стали затаскивать, применяя силу, моего помощника, известного градозащитника и журналиста Андрея Александровича Новичкова в квартиру", - написала депутат в соцсети.
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РЕН ТВ вчера в 12:19
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СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
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В рамках уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестованы и заблокированы счета волонтеров уфимского штаба оппозиционера.
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Украинцы боятся эмиграции больше, чем войны с Россией
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Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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