Коронавирус
Московский КомсомолецВ Госдуме обсудят штрафы за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект закона о штрафе от 1 до 5 тыс рублей за использование транспорта без спецпропуска во время режима повышенной готовности.
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Политика
Путин поручил подготовить общенациональный план по выходу из кризиса
Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, — сказал Владимир Путин.
Калининград.Ru 11:15
Общество
Греция начнет выходить из карантина с 4 мая
4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.
Pravda.Ru 14:18
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Общество
В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться
По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Общество
Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий
Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
Происшествия
СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.
RT на русском 15:45
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
Технологии
WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса
Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.
Телеканал 360° 14:42
Музыка
Новый сезон «Голос. Дети» завершился скандалом
Победительницей седьмого сезона стала Олеся Казаченко из Ногинска. Однако зрители уверены, что победить должна была Софья Туманова.
Слово и Дело 26 апреля в 03:13
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
Общество
Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
Экономика
Минфин выделит средства для поддержки россиян
Министерство финансов России готово выделить дополнительно столько средств, сколько потребуется на поддержку жителей страны и экономики РФ в случае продления ситуации с распространением коронавируса и ограничительных мер.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:02
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news 14:01
Экономика
Ставки ЕНВД снизят в 2 раза для пострадавшего бизнеса в Воронеже
Проект решения согласован с налоговой службой, убежден, что депутаты гордумы его поддержат, и ставка ЕНВД будет снижена в два раза — c 15 до 7,5 %, – подчеркнул Вадим Кстенин.
Обозреватель Врн 09:14
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
Мурашко попросил россиян воздержаться от поездок в гости на праздниках
Жителям России на предстоящих майских праздниках следует воздержаться от поездок в гости.
РБК 13:27
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
Экспресс газета 14:36
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Экономика
Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА
Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА).
ТАСС 11:25
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра
1 апреля 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого изменились интервалы прохождения процедуры технического осмотра.
Vbalashihe.ru вчера в 12:12