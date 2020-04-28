В Госдуму внесли проект закона о штрафе от 1 до 5 тыс рублей за использование транспорта без спецпропуска во время режима повышенной готовности.

В Госдуме обсудят штрафы за езду без спецпропуска

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