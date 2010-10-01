Политика
Piter.tvВ Госдуме обсуждают назначение Мишустина на пост премьер-министра
В 14 часов в Госдуме состоится пленарное заседание, на котором поднимут вопрос о назначении Мишустина на должность премьер-министра. Чтобы получить одобрение, главе ФНС надо получить поддержку как минимум 226 депутатов.
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Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
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Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
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В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
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Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
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В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые не поддержали решение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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США и Ирак возобновили совместные операции против исламистов
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Общество
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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6 самых полезных видов сыров перечислила диетолог
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Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку
Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
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Политика
Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.
Происшествия
Частный дом загорелся в Южно-Сахалинске
Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
Здоровье
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Здоровье
Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим»
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Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС
Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.