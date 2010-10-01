Политика

Piter.tvPiter.tvВ Госдуме обсуждают назначение Мишустина на пост премьер-министра

В 14 часов в Госдуме состоится пленарное заседание, на котором поднимут вопрос о назначении Мишустина на должность премьер-министра. Чтобы получить одобрение, главе ФНС надо получить поддержку как минимум 226 депутатов.
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Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром

Piter.tv07:30

Чего ждать от Михаила Мишустина на посту премьер-министра

ТВ Центр01:48
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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые не поддержали решение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
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Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

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Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
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Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
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