В 14 часов в Госдуме состоится пленарное заседание, на котором поднимут вопрос о назначении Мишустина на должность премьер-министра. Чтобы получить одобрение, главе ФНС надо получить поддержку как минимум 226 депутатов.

В Госдуме обсуждают назначение Мишустина на пост премьер-министра

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