Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск. Соответствующая инициатива внесена группой депутатов летом и пока находятся на стадии рассмотрения и обсуждения в первом чтении.
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