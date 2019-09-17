В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск. Соответствующая инициатива внесена группой депутатов летом и пока находятся на стадии рассмотрения и обсуждения в первом чтении.

В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

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