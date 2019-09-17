Политика
Газета.RuВ Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск. Соответствующая инициатива внесена группой депутатов летом и пока находятся на стадии рассмотрения и обсуждения в первом чтении.
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Политика
ООН посчитала число мирных жертв в Донбассе за время конфликта
Миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине провела подсчет жертв среди мирного населения в Донбассе.
ПолитРоссия 05:16
Здоровье
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54
Происшествия
Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Политика
Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел
Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
ТАСС 05:20
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом
Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.
ТАСС 05:01
Экономика
В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Российский турист скончался в Турции после полета на водном парашюте
Еще один российский турист скончался в Турции. Мужчина умер в больнице вследствие травм, полученных во время полета на водном парашюте.
Вечерний курьер вчера в 13:47
Политика
МИД Китая осудил атаки на НПЗ Саудовской Аравии
В МИД КНР осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и призвали воздержаться от эскалации конфликта в регионе.
RT на русском 03:59
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Космос
«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие
Популярная механика вчера в 05:35
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Общество
В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Общество
В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
Rostov gazeta вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Политика
«Лаборатория Касперского» не оценила запрет США на госзакупки
От «Лаборатории Касперского» вновь отказываются в США Временный запрет на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» госструктурами США был введен Министерством внутренней безопасности США в 2017 году.
TelecomDaily 05:20
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28