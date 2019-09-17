Политика
Газета.RuВ Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск. Соответствующая инициатива внесена группой депутатов летом и пока находятся на стадии рассмотрения и обсуждения в первом чтении.
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Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Футбол
Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Life.ru 02:54
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Финансы
Курс доллара вырос на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 64,12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Взгляд.ру 03:23
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Хабиб Нурмагомедов сдержал своё слово и подарил Дастину Порье $100 тысяч - такую сумму бойцу удалось выручить за проданную футболку американца.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 05:33
Авто
Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась
Во время летней премьеры купе-кроссовера Renault Arkana, компания первой среди автопроизводителей в России запустила сервис продажи автомобилей через интернет.
Журнал Авто.ру 06:47
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 04:55
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Армия и оружие
Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки на Saudi Aramco
«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю все-таки на мирное разрешение», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о военной угрозе после нападения дронов (цитата по ТАСС).
РБК 06:49
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Общество
Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18