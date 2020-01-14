Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.
Говорит Москва06:41

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«Америка использует климатическое оружие»: В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России

Комсомольская правда09:41

Депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил США в аномально теплой зиме в России

Эхо Москвы09:30

Депутат объяснил теплую зиму в Москве испытаниями климатического оружия в США

Газета.Ru07:58

Депутат Госдумы объяснил аномально теплую зиму в России климатическим оружием США

URA.Ru08:48

В Госдуме обвинили США в применении климатического оружия против России

Московский Комсомолец07:40

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Lenta.ru07:05

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Говорит Москва06:41
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Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Спорт

Биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады

Sportbox.RU 08:43
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
РБК 07:45
Армия и оружие

Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой

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Pravda.Ru 02:30
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН 10:10
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой

Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Рамблер 07:25
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Общество

В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Экономика

Рост акций «РусГидро» превысил 11%

Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 06:32
Политика

МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев

Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тысяч жителей Украины, что почти в 2 раза больше показателей 2018 года, сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по делам СНГ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
РИА Новости 10:24
Авто

Производство Kia Seltos началось в России

В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
За рулем 01:03
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Политика

Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций

В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Ruposters.ru 10:10
Общество

В России ожидаются новые температурные рекорды

Как сообщают «Известия», в России ожидаются новые температурные рекорды – аномально тёплая зима нас ещё удивит.
Тверские ведомости 08:13
Политика

Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
RT на русском 07:19
Политика

Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
РИА Новости 09:48
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Финансы

Центробанк укрепил курс рубля к доллару и евро

Банк России понизил курсы доллара и евро к рублю на 14 января.
News.ru вчера в 04:55
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
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