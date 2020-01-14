Политика
Lenta.ruВ Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москва06:41
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