Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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