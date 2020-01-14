Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.
Говорит Москва06:41

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Депутат Журавлев связал аномальную зиму и «климатическое оружие» США

Газета.Ru12:53

Депутат объяснил теплую зиму американским «климатическим оружием»

РИА Новости11:51

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Lenta.ru07:05

Депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил США в аномально теплой зиме в России

Эхо Москвы09:30

В Госдуме обвинили США в применении климатического оружия против России

Московский Комсомолец07:40

Депутат Госдумы вновь объяснил погоду в России климатическим оружием

RT на русском10:53

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России

Говорит Москва06:41
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Происшествия

СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде

В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Известия 13:40
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Космос

NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста

Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Блокчейн24 вчера в 04:16
Общество

BMW окончательно передумал строить свой завод в РФ

Немецкий концерн BMW окончательно решил отказаться от намерений по строительству своего предприятия по сборке легковушек в России из-за невыгодных условий специального инвестиционного контракта и непростой ситуации на авторынке России.
Pnzdrive 06:22
Политика

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Энергетика

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК 07:18
Политика

Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Мой Брянск 11:04
Политика

России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
News.ru 13:48
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2020»

Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
MOS.news 00:20
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Общество

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Футбол

Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито

Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 12:26
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Шоу-бизнес

Эстонская ведьма Мэрилин Керро во второй раз стала мамой

Финалистка нескольких сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Мэрилин Керро стала мамой во второй раз.
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Общество

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
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Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Кино

В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

OvideO.ru 12 января в 06:53
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости вчера в 12:38
Футбол

Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»

Спорт-Экспресс 09:27
Политика

США ввели новые санкции против Северной Кореи

Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.
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Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
Авто

Эксперты составили список проблемных турбодвигателей

Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
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