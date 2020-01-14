Политика
Lenta.ruВ Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Об этом депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москва06:41
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
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СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде
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NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста
Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Общество
BMW окончательно передумал строить свой завод в РФ
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Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
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Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
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В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2020»
Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
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Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Футбол
Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито
Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Шоу-бизнес
Эстонская ведьма Мэрилин Керро во второй раз стала мамой
Финалистка нескольких сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Мэрилин Керро стала мамой во второй раз.
Общество
Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
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Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
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Кино
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Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Футбол
Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»
Политика
США ввели новые санкции против Северной Кореи
Напомним, на минувшей неделе Пхеньян отказался продолжать переговоры с Вашингтоном о снятии санкций взамен на полную денуклеаризацию, заявив, что сначала Соединённые Штаты должны прекратить военные учения у берегов КНДР.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.