Политика

Москва 24Москва 24В Госдуме объяснили дедовщину в армии разницей менталитетов

Насилие в российской армии может возникать из-за разницы менталитетов у представителей разных национальностей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин, сообщает радио "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.
Говорит Москва02:41

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В Госдуме одной из причин дедовщины назвали национальный фактор

Газета.Ru08:36

В Госдуме объяснили дедовщину в армии разницей менталитетов

Москва 2406:35

В Госдуме объяснили дедовщину национальным фактором

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News.ru04:28

В Госдуме нашли причину дедовщины в армии

Lenta.ru03:38

Депутат, побывавший на месте бойни в Забайкалье, назвал причину дедовщины в армии

URA.Ru05:19
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