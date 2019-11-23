Политика
Москва 24В Госдуме объяснили дедовщину в армии разницей менталитетов
Насилие в российской армии может возникать из-за разницы менталитетов у представителей разных национальностей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин, сообщает радио "Говорит Москва".
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с чего всё началось
С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.Говорит Москва02:41
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
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Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
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Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
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Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Общество
Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году
Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
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Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
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Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Футбол
«Ротор» победил «Томь» в последнем матче сезона ФНЛ
«Ротор» победил «Томь» со счетом 2:0, поставив достойную точку в этом сезоне.
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Митинг против закона о домашнем насилии пройдёт сегодня в Москве
Власти митинг согласовали, разрешив до полутора тысячи участников. Законопроект о домашнем насилии в стране разрабатывают несколько лет.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей
В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
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Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Наука
Новая болезнь кораллов обнаружена в Тихом океане
В период с 2011 по 2018 год ученые обследовали коралловые рифы Индийского и Тихого океанов в поисках признаков нового заболевания и установили, что в настоящее время его распространение ограничивается Микронезией.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" на выезде обыграли "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Единая Россия» займется защитой граждан
«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».