С начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что одна из причин насилия в войсках — это отличия в менталитете у представителей разных народов.

с чего всё началось

Насилие в российской армии может возникать из-за разницы менталитетов у представителей разных национальностей. Такое мнение высказал первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин, сообщает радио "Говорит Москва".

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