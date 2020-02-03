Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб

РБК06:40

В Госдуме считают, что в законе о тишине должны быть четко прописаны полномочия полиции

ТАСС05:32

В Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины

RT на русском04:03

В Госдуме предложили усилить наказание для шумных соседей

РИА Новости07:26

Адвокат назвала излишним закон о тишине на федеральном уровне

Известия04:52

Автор идеи наказывать шумных соседей объяснила штрафы в 150 тысяч рублей

URA.Ru02:31

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Вести.Ruвчера в 19:42
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Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru 01 февраля в 23:38
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Энергетика

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
Lenta.ru 06:10
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Происшествия

РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:33
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Политика

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

В понедельник "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об инициативном ("народном") бюджетировании, сообщает сайт партии.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
RT на русском 06:51
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
ИА Новороссия 03:56
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
РИА Новости 02:33
Авто

Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России

Новые автомобили вчера в 07:32
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 20:04
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Политика

Спикер Рады заявил, что украинские депутаты попали в «другую реальность»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал всех народных депутатов украинского парламента «более взвешенно» относиться ко всем публичным заявлениям, которые они делают.
REGNUM 07:38
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Министерство обороны России в преддверии 75-летия Ялтинской конференции рассекретило пакет документов о том, как советская армия и флот готовились к приему высокопоставленных гостей и обеспечивали их безопасность.
Известия 30 января в 17:46
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