В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.

с чего всё началось

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Политика Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

Энергетика «Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.

Политика Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.

Общество МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.

Происшествия Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.

Общество Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.

Культура Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.