Общество
РИА НовостиВ Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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с чего всё началось
В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.Известиявчера в 16:01
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Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Энергетика
«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу
Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Армия и оружие
Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Происшествия
РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Политика
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании
В понедельник "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об инициативном ("народном") бюджетировании, сообщает сайт партии.
Здоровье
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Армия и оружие
В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома
Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
Авто
Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул
В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Армия и оружие
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
Политика
Спикер Рады заявил, что украинские депутаты попали в «другую реальность»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал всех народных депутатов украинского парламента «более взвешенно» относиться ко всем публичным заявлениям, которые они делают.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции
Министерство обороны России в преддверии 75-летия Ялтинской конференции рассекретило пакет документов о том, как советская армия и флот готовились к приему высокопоставленных гостей и обеспечивали их безопасность.