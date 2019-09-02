Политика
ИзвестияВ Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.
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с чего всё началось
Депутат добавил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит. «Они жёстко заточены на те целеполагания, которые им дали США и другие страны», — считает он. Ранее Блащак заявил, что из-за «решения России» Польша не получила послевоенные репарации от Германии.RT на русском08:54
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Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна никогда не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны.
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Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.
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