Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.
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с чего всё началось

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях

Депутат добавил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит. «Они жёстко заточены на те целеполагания, которые им дали США и другие страны», — считает он. Ранее Блащак заявил, что из-за «решения России» Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
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