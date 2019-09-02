Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Общество Медведева удивил 1 «М» класс в школе в Татарстане Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьеру что в новой школе набралось 11 первых классов, всего 317 человек.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Политика Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде» В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Футбол «Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке» Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке». Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга».

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.

Происшествия Захват школы в Беслане напомнил о событиях 1992 года Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Финансы Золото дорожает после вступления в силу новых пошлин США на китайские товары Стоимость золота в понедельник вечером поднимается, поддерживает безрисковые настроения неопределенность вокруг США и КНР по торговле после вступления в силу новых американских пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Политика Президент Польши выступил против возвращения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда выступил против сотрудничества с Россией в привычном режиме.

Политика Володин попросил не вмешиваться в личную жизнь Поклонской «Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире», — сказал Володин.

Политика Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.

Кино В Анапе открылся кинофестиваль «Киношок» 28-й фестиваль "Киношок", в ходе которого покажут фильмы кинематографистов России и стран СНГ, открылся в воскресенье в Анапе, говорится в пресс-релизе администрации Краснодарского края.