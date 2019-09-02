Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.
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Польша обвинила Россию в отсутствии выплат от Германии

URA.Ru06:57

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Газета.Ru09:08

Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

РБК06:14

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях

RT на русском08:54

Эксперт прокомментировал обвинения Польши в адрес России из-за репараций

РИА Новости07:55

Минобороны Польши обвинило Москву в отсутствии репараций за II мировую войну

Российская газета04:27

Польский министр винит Москву в том, что Варшава не получила репарации за Вторую мировую

ТАСС03:38
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Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Вести.Ru 09:16
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Политика

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Путин наградил рязанца орденом «За заслуги перед Отечеством»

RZN.info 10:13
Футбол

Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Вести.Ru 08:52
Здоровье

В Лабинском районе отремонтируют больницу

В районной больнице приведут в порядок сразу два отделения -гинекологическое и патологии беременных.
КП - Кубань 06:32
Общество

Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских

Русская Планета 07:55
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Авто

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Культура

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

Вести.Ru 07:52
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
Происшествия

Ураган «Дориан» унес жизнь ребенка

Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган «Дориан».
Lenta.ru 06:45
Происшествия

Томская УК требовала долг умершего мужчины с его 5-летней дочери

В результате с лицевого счета девочки списали более 200 тысяч рублей долгов ее отца.
Интерфакс 08:51
Политика

Китай подал иск в ВТО против США из-за дополнительных пошлин

Китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением американской стороной 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из КНР.
ТАСС 09:37
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Кино

Скончался советский режиссер Борис Рычков

Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Театры

В театре Волкова зрителям бесплатно покажут репетиции

Зрителями могут стать бесплатно все желающие, рассказал в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
РИА Новости 09:02
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Авто

АвтоВАЗ объявил о новых назначениях

Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Политика

К России перешло председательство в Совбезе ООН

Россия с 1 сентября стала председателем в Совете безопасности ООН.
Южный Федеральный вчера в 01:03
Экономика

AliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Политика

Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
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