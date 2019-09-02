Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.
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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

РЕН ТВвчера в 20:19

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

РИА Новостивчера в 19:04

Польша обвинила Россию в отсутствии выплат от Германии

URA.Ruвчера в 06:57

Почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»

RT на русскомвчера в 13:55

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Газета.Ruвчера в 09:08

Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

РБКвчера в 06:14

Польский министр винит Москву в том, что Варшава не получила репарации за Вторую мировую

ТАССвчера в 03:38
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:44, Вашингтон
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Lenta.ru вчера в 11:21
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В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
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