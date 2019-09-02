Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

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